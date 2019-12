Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 18. Dezember 2019, wurde um 11.38 Uhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden auf der Dammer Straße kontrolliert. Es ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Z e u g e n a u f r u f

Von Freitag, 13. Dezember 2019, 23.00 Uhr bis Samstag, 14. Dezember 2019, 03.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug, einen ordnungsgemäß in der Ravensberger Straße in Vechta geparkten Pkw der Marke "VW, Golf 7". Das Fahrzeug parkte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Mittwoch, 18. Dezember 2019, 17.10 Uhr befuhr ein 20-jähriger aus Dinklage mit seinem Pkw die Straße "Neuer Markt" in Vechta in Fahrtrichtung "An der Gräfte" und übersah eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 60-jährige Radfahrerin aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Fahrradfahrerin leicht verletzte und mittels Rettungswagen dem Krankenhaus in Vechta zugeführt wurde.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 18. Dezember 2019, kam es gegen 12.00 Uhr an der Kreuzung der Steinfelder Straße und Lembrucher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte die dortige Ampel und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 2000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Mittwoch, 18. Dezember 2019, kam es gegen 12.35 Uhr auf der Keetstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jähriger Pkw-Fahrerin aus Lohne wollte von einem Parkplatz auf die Keetstraße fahren. Hierbei übersah sie eine 33-jährige Radfahrerin aus Lohne, die auf dem Radweg der Keetstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Lohne - Radfahrer entfernte sich unerlaubt von Unfallstelle

Am Mittwoch, 18. Dezember 2019, kam es um 13.45 Uhr auf der Steinfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Radfahrer wollte die Steinfelder Straße überqueren und übersah hierbei einen 19-jährigen Pkw-Fahrer, der die Steinfelder Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer leicht verletzt wurde und Sachschaden in Höhe von 1150 Euro entstand. Der Radfahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Dieser konnte kurze Zeit später durch Polizeibeamte kontrolliert werden.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 18. Dezember 2019, kam es gegen 15.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Marienstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen VW Golf und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 18. Dezember 2019, kam es gegen 17.10 Uhr in der Brinkstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen VW Golf und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

