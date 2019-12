Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Halen - Brand einer Papiermülltonne

Am Donnerstag, 19. Dezember 2019, geriet gegen 00.29 Uhr aus bislang unbekannter Ursache eine Papiermülltonne in der Straße Am Brinkgarten in Brand. Die Feuerwehr Emstek war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Von der brennenden Mülltonne ging keine Gefahr für andere Gebäude aus. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Lindern - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 18. Dezember 2019, kam es um 17.30 Uhr auf der Straße Zur Radde zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen wollte nach links in die Straße An der Allee abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein hinter ihm fahrender 19-jähriger Werlter zu spät und fuhrt auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Männer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro.

