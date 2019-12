Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Einbruch in Verkaufswagen

Zwischen Dienstag, 17. Dezember 2019, 18.30 Uhr und Mittwoch, 18. Dezember 2019, 09.15 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in einen Verkaufswagen ein. Dieser stand auf dem Parkplatz eines Möbelhandels an der Falkenrotter Straße. Der Täter konnte Bargeld erlangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Mittwoch, 18. Dezember 2019, kam es um 07.40 Uhr an der Einmündung der Lindenstraße zur Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Radfahrerin aus Lohne wollte von der Lindenstraße kommend die Vechtaer Straße überqueren. Hierbei übersah sie eine 23-jährige pkw-Fahrerin aus Vechta, die auf der Vechtaer Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5150 Euro.

