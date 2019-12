Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Gefährliches Überholmanöver auf der Autobahn A1

Am Montag, 16. Dezember 2019, kam es gegen 23.00 Uhr auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta in Richtung Münster zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein grauer Mercedes-SUV überholte einen Audi A8 auf der rechten Fahrbahn und scherte plötzlich vor dem Audi wieder ein. Zusätzlich bremste er plötzlich, wodurch der Audi-Fahrer ein Ausweich- und Bremsmanöver einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend verließ der SUC zusammen mit einem blauen Mercedes die Autobahn an der Abfahrt Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt das Autobahnpolizeikommissariat Osnabrück unter (Tel. 0541-327-0) entgegen.

Damme - Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Am Dienstag, 17. Dezember 2019, kam es um 14.20 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Straße Im Hofe zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 26-jähriger Mann aus Damme versuchte zwei Parfums im Wert von etwa 30 Euro zu stehlen. Hierbei wurde er durch einen Ladendetektiv bemerkt und angesprochen. Daraufhin versuchte der Mann mit dem Diebesgut zu flüchten. Er wehrte sich so vehement, als der Ladendetektiv ihn festhalten wollte, dass zwei weitere Mitarbeiter zu Hilfe kommen mussten. Als die Polizeibeamten eintrafen stellten sie bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 3,29 Promille fest. Das mutmaßliche Diebesgut wurde vor Ort wieder ausgehändigt. Außerdem stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann wegen einer anderen Straftat ein Haftbefehl vorlag. Daher wurde er vorläufig festgenommen.

