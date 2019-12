Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Gefährliche Körperverletzung mit Holzlatte

Am Dienstag, 17. Dezember 2019, kam es gegen 12.20 Uhr im Rathausweg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 31-jähriger Cloppenburger und ein 36-jähriger Cloppenburger waren zunächst im Bereich eines Restaurants in Streit geraten. Der 31-jährige soll daraufhin den 36-jährigen mit einer Holzlatte angegriffen haben. Das Opfer versuchte daraufhin sich zu einem nahegelegenen Kiosk zurückzuziehen, wurde jedoch erneut angegriffen und zu Boden geschlagen. Hinzueilande Zeugen konnten eingreifen und weitere Schläge verhindern. Beide Männer wurden leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Dienstag, 17. Dezember 2019, kam es um 12.56 Uhr auf der Stalfördener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Resthausen fuhr auf dem Ambührener Weg in Richtung Varrelbusch und wollte die Stalfördener Straße überqueren. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 45-jährigen Pkw-Fahrer aus Friesoythe. Durch den Zusammenstoß wurden beide Personen leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Essen (Oldbg.) - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Dienstag, 17. Dezember 2019, kam es um 15.30 Uhr auf der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen (Oldbg.) geriet nach einem Überholmanöver ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß er frontal gegen mehrere Bäume. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann schwer verletzt. Rettungskräfte verbrachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

