Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl eines Pedelec

Am Sonntag, 15. Dezember 2019, entwendete zwischen 18.30 und 22.00 Uhr ein bislang unbekannter Täter ein Damen-Pedelec, das an einer Tankestelle an der Altenoyther Straße stand. Es handelt sich um ein Rad der Marke Ghost, Modell Hybrid Square, dessen Rahmen anthrazit ist. Außerdem wurde es mit einem Kindersitz ausgerüstet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 17. Dezember 2019, kam es um 07.40 Uhr auf der Schwaneburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Transporter-Fahrer aus Friesoythe geriet aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch sein Gegenlenken geriet er dann in den Gegenverkehr, wo er mit dem Wagen einer 36-jährigen Friesoytherin und ihrer 13-jährigen Tochter kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden weiblichen Personen leicht verletzt. Sie wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 17. Dezember 2019, kam es um 10.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Textildiscounters an der Friesoyther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen VW Golf 3 und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 300 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

