Friesoythe - Diebstahl einer Gasbetonsäge

Zwischen Samstag, den 14.Dezember 2019, gegen 17.00 Uhr und Sonntag, den 15.Dezember, um 11.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter eine Gasbetonsäge von einer Baustelle an der Helene-Holling-Straße entwendet. Der Schaden beträgt 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Saterland/Bokelesch - Brand eines PKW

Am Montag, den 16.Dezember 2019, gegen 16.04 Uhr geriet im Karpfendamm aus bislang ungeklärter Ursache ein PKW, Peugeot in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr Ramsloh, die mit zwei Löschfahrzeugen und 10 Kameraden vor Ort war, konnte der Brand gelöscht werden. Der PKW wurde durch den Brand völlig zerstört. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

