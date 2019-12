Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Vorbereitung einer schweren Straftat gegen eine Bank

Am Montag, 16. Dezember 2019, kam es gegen 01.27 Uhr in einer Bank an der Cloppenburger Straße zu einer Alarmauslösung. Unverzüglich entsandte Polizeibeamte stellten fest, dass bislang unbekannte Täter Überwachungskameras im frei zugänglichen Bereich der Bank mit Farbe beschmierten. Verdächtige Personen konnten im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Im Laufe des Tages ergaben die ersten Ermittlungen den Verdacht, dass durch dieses Besprühen der Überwachungskameras eine schwere Straftat vorbereitet werden sollte. Zielrichtung könnten möglicherweise die Geldautomaten gewesen sein. Vermutlich brachen die Täter weitere Tathandlungen wegen des ausgelösten Alarmes ab. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Cloppenburg (Tel.: 04471-1860-0) zu melden.

