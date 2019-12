Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreis Osnabrück/Landkreis Vechta - Tatverdächtige zu Fahrzeugaufbrüchen gefasst, Eigentümer von Werkzeugen gesucht

Am Dienstag, 10. Dezember 2019, konnten gegen 04.00 Uhr im Bereich Gehrde drei Personen im Alter zwischen 22 und 33 Jahren, die aus den Bereichen Gelsenkirchen, Bochum und Herne stammen, kontrolliert werden. Im Rahmen der intensiven Kontrolle wurden auch zwei Fahrzeuge überprüft, die den drei Männern zugeordnet werden. In einem befanden sich zahlreiche Werkzeuge und Werkzeugkästen. Da der Verdacht bestand, dass diese aus Diebstählen stammen könnten, wurden die Gegenstände vor Ort sichergestellt. Die drei Männer wurden nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wieder entlassen. In den folgenden Tagen gelang es Teile der Werkzeuge zu Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen in Lohne zuzuordnen. Diese Taten ereigneten sich in der Nacht vom Montag, 09. Dezember 2019, auf Dienstag, 10. Dezember 2019. Die Gegenstände wurden bereits wieder ausgehändigt. Darüber hinaus befindet sich noch Werkzeug bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, das noch keiner Straftat zugeordnet werden konnte. Es handelt sich um insgesamt neun Werkzeugkoffer der Hersteller Makita und Bosch, die teilweise mit handschriftlichen Bezeichnungen versehen sind. Hierunter befinden sich Schlagschrauber, Bohrhammer, Bohrmaschinen und diverses Zubehör. Die Eigentümer werden gebeten, möglichst unter Vorlage eines Eigentumsnachweises, sich bei der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-1860-0 oder -195) zu melden.

