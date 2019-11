Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beleidigt, bedroht und beworfen

Kaiserslautern (ots)

Zum wiederholten Mal hat eine Frau aus dem Stadtgebiet in einer Spielhalle Ärger gemacht. Am Montagabend tauchte sie erneut in der Einrichtung auf, bedrohte und beleidigte eine Mitarbeiterin und warf mit Gegenständen nach ihr. Die Mitarbeiterin konnte zur Seite springen und wurde zum Glück nicht verletzt.

Bis die Polizeistreife wenige Minuten später vor Ort ankam, hatte sich die Täterin bereits aus dem Staub gemacht. Sie konnte bei der Fahndung in der Umgebung nicht mehr gesichtet werden. Ihre Personalien sind aber bekannt. Auf die 53-Jährige kommt ein Strafverfahren zu. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell