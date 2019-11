Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Für den sicheren Schulweg - Polizei kontrolliert

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmorgen fand rund um die Grundschule am Betzenberg eine Kontrolle mit dem Schwerpunkt "sicherer Schulweg" statt. Ein Hauptaugenmerk lag unter anderem darauf, ob die Schulkinder, aufgrund der momentan herrschenden Dunkelheit, in gut sichtbarer Kleidung unterwegs waren. Außerdem wurden mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt, wobei die Lichteinrichtungen der Fahrzeuge auf die Lichteinrichtungen überprüft wurden.

Zudem kontrollierten die Einsatzkräfte, ob die in den Fahrzeugen sitzenden Kinder angeschnallt waren. Besonders erfreulich: Am Morgen konnten keinerlei Verkehrsverstöße verzeichnet werden. Weiterhin zeigten die kontrollierten Personen großes Verständnis für die Kontrolle, das stellte sich in den vielen Gesprächen heraus, die die Polizist/innen/en mit den Eltern führen konnten. |slc

