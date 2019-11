Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wenn aus einer "Bagatelle" eine Straftat wird...

Kaiserslautern (ots)

Ein vermeintlich alltäglicher Unfall ist einem Mann aus dem Stadtgebiet am Montagnachmittag zum Verhängnis geworden. Der 34-Jährige wurde in der Vogelwoogstraße in einen "Parkrempler" verwickelt, als ein 69-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes beim Ausparken den Wagen des 34-Jährigen rammte und dabei beschädigte.

Bei der Unfallaufnahme vor Ort fiel den Polizeibeamten dann allerdings auf, dass der 34-Jährige eine Alkoholfahne hatte. Er wurde deshalb zum Atemtest gebeten - Ergebnis: 1,81 Promille. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu. Er musste mit zur Dienststelle kommen und eine Blutprobe abgeben; sein Führerschein wurde einbehalten. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell