Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Transport aus Autohaus gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Vom Gelände eines Autohauses im westlichen Stadtgebiet haben Unbekannte einen weißen Peugeot Boxer gestohlen. Die genaue Tatzeit steht aktuell nicht fest. Am Montag war das Fehlen des Transporters aufgefallen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Gebrauchtwagen, an dem keine Kennzeichen montiert waren. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 16.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können oder denen in der Vergangenheit rund um die Autohäuser in Einsiedlerhof und Vogelweh Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

