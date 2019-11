Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Unfallbeteiligten nach Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer

Neuss-Pomona (ots)

Am Sonntag (03.11.) nahm die Polizei einen Verkehrsunfall an der Bergheimer Straße, in Höhe der Hausnummer 245, auf. Ein leicht verletzter E-Bike-Fahrer gab gegenüber den Beamten an, dass er gegen 14:56 Uhr, mit einem jungen Mann, der ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs gewesen war, zusammengestoßen und gestürzt sei. Der etwa 14-jährige Unfallgegner, bekleidet mit Jeans und einem roten Pullover, 150 bis 160 Zentimeter groß und blond, sei anschließend in Richtung Reuschenberg weggefahren, ohne Angaben zu seiner Person oder eine Erreichbarkeit zu hinterlassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den Jugendlichen oder mögliche Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

