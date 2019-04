Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Unfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer

Freiburg (ots)

Mit ihrem VW Passat befuhr am Sonntag gegen 13.50 Uhr eine 34 Jahre alte Frau die B 317 talwärts vom Feldberg kommend in Richtung Todtnau. Kurz vor der Ortseinfahrt Todtnau bremste sie stark ab, um nach links in die gegenüberliegende Parkbucht einzufahren. Hinter der Frau fuhr ein 58 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes, der eine starke Bremsung durchführen musste, um dem Passat nicht aufzufahren. Ein hinter dem Mercedes fahrender 25-jähriger Motorradfahrer hatte zu wenig Abstand und wich nach links aus und stieß dabei mit dem Passat der Frau zusammen. Dabei erlitt der junge Motorradfahrer leichte Prellungen und Schürfwunden. Am Passat entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro, an der Yamaha 1000 Euro.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell