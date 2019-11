Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholpegel lässt Schlüssel "verschwinden"

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Stadtgebiet hat am Montagabend einen Einsatz von Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Die 49-Jährige wurde gegen 21 Uhr stark alkoholisiert und in hilfloser Lage vom Rettungsdienst in der Pariser Straße aufgegriffen und versorgt. Weil sie dabei aber äußerte, eine Anzeige erstatten zu wollen, wurde die Polizei hinzugezogen.

Im "Gespräch" mit der Frau stellte sich dann allerdings heraus, dass es gar nicht um eine Strafanzeige ging, sondern vielmehr darum, dass die Dame aufgrund ihres "Alkoholpegels" ihren Wohnungsschlüssel nicht mehr fand.

Der Schlüssel konnte ausfindig gemacht werden, und die Frau wurde - um weitere Vorfälle zu verhindern - anschließend nach Hause gefahren. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell