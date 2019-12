Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Einbruch in Bar

Zwischen Sonntag, 15. Dezember 2019, 22.00 Uhr und Montag, 16. Dezember 2019, 14.00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Bar in der Keetstraße ein. Es durchsuchte das Innere nach Wertgegenständen und konnte Bargeld erbeuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Wohnungseinbruch

Am Montag, 16. Dezember 2019, brach ein bislang unbekannter Täter zwischen 18.00 und 19.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Händelstraße ein. Er durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Am Montag, 16. Dezember 2019, beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwischen 10.00 und 12.30 Uhr die Heckscheibe eines Mercedes Citan, der auf einem Parkplatz am Lattweg stand. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Visbek - Pkw zerkratzt

Zwischen Samstag, 14. Dezember 2019, 21.00 Uhr und Sonntag, 15. Dezember 2019, 11.00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack eines Volvo V50, der in der Straße Ovelgönne stand. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Dinklage - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 16. Dezember 2019, wurde um 23.40 Uhr eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Dinklage auf der Burgstraße kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte diesen Verdacht. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 15. Dezember 2019, kam es zwischen 18.30 und 19.30 Uhr in der Burgstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich im Vorbeifahren einen Mazda 6, der dort geparkt war. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 2500 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 16. Dezember 2019, 18.00 Uhr und Dienstag, 17. Dezember 2019, 02.56 Uhr kam es an der Kreuzung Stukenborg und Falkenrotter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Ampel und ein Straßenschild. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

