POL-BO: Auto touchiert, Zettel geschrieben: Unfallverursacher soll sich bei der Polizei melden

Auto touchiert, Zettel geschrieben: Unfallverursacher soll sich bei der Polizei melden

Herne (ots)

Jemand touchiert den Spiegel eines geparkten Autos und hinterlässt einen Zettel mit seiner Telefonnummer. Die läuft allerdings ins Leere - kein Anschluss unter dieser Nummer. Der Verursacher soll sich beim Verkehrskommissariat melden.

Ereignet hat sich der Unfall am Samstag, 19. Oktober, in Herne. Offenbar gegen 9.20 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrer ein in Höhe der Herzogstraße 18 geparktes Auto und beschädigte dabei den Spiegel. Er (oder sie) hinterließ einen Zettel, auf dem unter anderem eine Telefonnummer vermerkt war. Das Problem: Die Nummer ist falsch.

Der Verursacher wird daher gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter 0234 / 909 5206 in Verbindung zu setzen.

Einen Zettel zu hinterlassen ist gut gemeint, führt aber immer wieder zu Problemen. Wer sich vom Unfallort entfernt, begeht eine Straftat - auch dann, wenn er eine Nachricht hinterlässt. Richtig ist es, den Unfall der Polizei zu melden. Dadurch lässt sich der Sachverhalt leicht zuordnen und der Vorwurf einer Verkehrsunfallflucht ist sofort ausgeräumt.

