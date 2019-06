Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: Kriminalpolizei sucht Jogger als Zeugen

Ludwigsburg (ots)

In einem aktuellen Ermittlungsverfahren sucht die Kriminalpolizeidirektion Böblingen nach einem Zeugen, der am vergangenen Wochenende, Samstag oder Sonntag in den Nachmittagsstunden als Jogger in einem Waldstück neben dem Robert-Bosch-Campus in Renningen-Malmsheim bzw. dem dortigen Segelflugplatz unterwegs war und dabei auf einen Mann in Begleitung eines etwa 12-jährigen Jungen traf. Der Jogger wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion, Tel. 07031/13-00, in Verbindung zu setzen.

