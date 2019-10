Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall - 49-Jähriger Wittener lebensgefährlich verletzt

Witten (ots)

Zu einem Alleinunfall kam es am 21. Oktober, gegen 18.10 Uhr, in einer S-Kurve in Witten. Ein 49-jähriger Wittener fuhr mit seinem Krad auf der Durchholzer Straße in Fahrtrichtung Wittener Straße. In Höhe der Hausnummer 176 kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen Holzpfähle eines Weidezauns und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Es besteht weiterhin Lebensgefahr. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

