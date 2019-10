Polizei Bochum

POL-BO: Lebensgefährlich! Folie über Straße gespannt

Bochum (ots)

Noch sind die Täter eines gefährlichen Eingriffs in der Straßenverkehr in Bochum-Wattenschied nicht ermittelt. Diese hatten am 17. Oktober, gegen 19.35 Uhr, quer über die Fahrbahn der Weststraße in Höhe der Schulstraße transparente Folie gespannt.

Aufgrund der Dunkelheit in den Abendstunden war die auf circa 140 cm Höhe gespannte Folie kaum zu sehen.

Durch Glück und Zufall ist niemand bei dieser Tat verletzt worden.

Bei den beiden Tätern soll es sich augenscheinlich um Kinder gehandelt haben, welche sich mit Fahrrädern entfernt haben.

Von einem "Dummenjungenstreich" kann man hier wirklich nicht sprechen!

Das Bochumer Verkehrskommissariat bittet zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5264 um Zeugenhinweise.

