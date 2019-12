Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Hasborn (ots)

Am frühen Sonntagmorgen stellte ein Anwohner der Hauptstraße in Hasborn fest, dass ein in der Hauptstraße angebrachter Zigarettenautomat aufgebrochen worden war. Es wurde eine unbekannte Menge an Bargeld entwendet. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Samstag, den 30.11.2019 zu Sonntag, den 01.12.2019. Hinweise zu Tat und Tätern werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571/9260.

