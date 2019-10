Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Todesfall auf der Landstraße 539

Meinerzhagen (ots)

Die Polizei ermittelt aktuell in Meinerzhagen nach einem Todesfall an der L 539. Eine Autofahrerin hat dort heute gegen 11.36 Uhr einen Schwerverletzten auf der Fahrbahn der Straße Mühlhofe, in Höhe der dortigen Tankstelle, gefunden. Alle Wiederbelebungsversuche verliefen negativ. Die Polizei schließt auch eine Unfallflucht nicht aus. Möglicherweise war ein Lieferwagen beteiligt. Weitere Informationen folgen.

