Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tageswohnungseinbruch

Kierspe (ots)

Eine kurze Abwesenheit der Hausbewohner genügte am Dienstagnachmittag Einbrechern, in ein Wohnhaus an der Leharstraße einzudringen. Sie versuchten zwischen 15.30 und 16.30 Uhr zunächst, ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Erfolgreicher waren sie an einer rückwärtigen Terrassentür. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und flüchteten mit Schmuck, Uhr und Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02354/9199-0.

