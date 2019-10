Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Frau will nicht abgeschoben werden

Am Montag widersetzte sich eine 24-Jährige einer geplanten Abschiebung in Ulm.

Gegen 0.30 Uhr wollten Polizeibeamte eine Abschiebung einer 24-jährigen Asylbewerberin durchführen. Mit einer Verfügung standen die Beamten bei der Frau vor der Tür in der Römerstraße. Diese weigerte sich jedoch und verbarrikadierte sich in ihrem Zimmer. Außerdem bewaffnete sie sich mit einem Messer und drohte, sich etwas anzutun. Da die Frau bewaffnet war und das Zimmer nicht verließ, kamen Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz vor Ort. Die nahmen die Frau in Gewahrsam. Verletzt wurde niemand. Die Polizei brachte die Frau im Anschluss in ein Krankenhaus. Auch waren Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

