Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kompletträder gestohlen

Lüdenscheid (ots)

In dem kurzen Zeitraum (Montag, 23 Uhr bis Dienstag, 3 Uhr) demontierten unbekannte Diebe Im Wiesental bei einem dortigen Autohaus an einem Skoda Kodiaq, und drei Octavia die Felgen samt Reifen. Bei dem Diebstahl beschädigten die Unbekannten die Schweller und Bremsscheiben der Fahrzeuge. Der Sachschaden liegt im hohen vierstelligen Eurobereich. Die Polizei in Lüdenscheid bittet um Hinweise zu den Dieben und deren Transportfahrzeug.

