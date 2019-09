Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Nach Pöbelei zur Blutentnahme

Am Dienstagmorgen soll in Steinheim ein Mofa-Fahrer ausfällig geworden sein.

Ulm (ots)

Nach Erkenntnissen der Polizei sei der 41-Jährige gegen 7 Uhr auf ein Gelände in der Zeppelinstraße gefahren. Dort habe er Personen angepöbelt und sei dann wieder weggefahren. Dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand blieb den Zeugen nicht verborgen. Die Polizei traf den mutmaßlichen Fahrer an dessen Wohnanschrift an. Den Verdacht der Trunkenheit bestätigte ein Alkoholtest, weshalb er Blutproben abgeben musste. Jetzt muss der Mann mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Hinweis: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

