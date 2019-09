Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Ladendiebin gefasst

Mitarbeiterinnen eines Geschäftes in Laichingen haben am Montag eine Ladendiebin auf frischer Tat gestellt.

Gegen 16.45 Uhr bezahlte eine 30-Jährige ihren Einkauf in einem Geschäft in der Geislinger Straße. Beim Verlassen des Geschäftes ging der Alarm los. Die Mitarbeiterinnen gingen zu der Frau und fanden Kosmetikartikel in ihrer Tasche. Diese wollte sie stehlen. Die Frau erwartet nun eine Strafanzeige.

