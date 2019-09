Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH, UL) Hermaringen, Langenau - Handtasche lockt Diebe

Um Taschen zu stehlen schlugen Unbekannte am Dienstag in Hermaringen und Langenau an Autos die Scheibe ein.

Zweimal schlugen Diebe bei nur kurzer Abwesenheit der Autofahrer zu. In Hermaringen stellte eine Frau ihren VW gegen 11.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Friedhofes ab. Etwa zehn Minuten später stellte sie auf der Beifahrerseite ein eingeschlagenes Fenster fest. Ihre Handtasche hat die Frau wegen ihrer kurzen Abwesenheit bewusst auf dem Beifahrersitz liegen lassen, so die Erkenntnisse der Polizei. In der Tasche befand sich auch eine Bankkarte. Mit der hob der Dieb nur kurze Zeit später Geld ab, noch bevor die Karte gesperrt wurde.

Auch in Langenau schlug ein Unbekannter an einem Auto die Seitenscheibe ein. Zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr hatte eine Frau ihren BMW auf dem Parkplatz bei einem Friedhof abgestellt. Auch hier stahl der Dieb die Handtasche samt Inhalt.

In beiden Fällen hat die Polizei (Tel. Giengen: 07322/96530, Tel. Ulm: 0731/1880) die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen und die Spuren gesichert. Die Polizei prüft auch, ob die beiden Taten möglicherweise zusammenhängen.

Tipp der Polizei: Autoaufbrecher haben es nicht es nicht nur auf Navigationsgeräte und Radios abgesehen. Auch Taschen und andere Dinge haben sie im Visier. Lassen Sie keine Wertsachen und Taschen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Lassen Sie auch am Badeplatz keine Wertsachen zurück. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

