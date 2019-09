Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Brand im Schulklo

Unbekannte entfachten am Dienstag in der Toilette einer Geislinger Schule Feuer.

Ulm (ots)

Zwei Schüler bemerkten gegen 13.15 Uhr Rauch in einer Schultoilette in der Anton-Ilg-Straße. Unbekannte hatten zuvor offenbar eine Klopapierrolle angezündet. Das Feuer griff auf den Klorollenhalter und die Wand über. Die Verursacher flüchteten unerkannt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Alle Schüler und Lehrer verließen vorsorglich die Schule und blieben unverletzt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat jetzt die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen. Den Schaden in der Toilette schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

