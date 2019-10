Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falscher Gasuhr-Ableser

Letmathe (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Dienstag gegen Mittag unberechtigt Zugang zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Brinkhofstraße verschafft. Er schellte bei einer Bewohnerin. Der Unbekannte gab an, den Gaszählerstand ablesen zu wollen. Die Bewohnerin folgte dem Unbekannten, der einfach in den Keller marschiert war, und verlangte einen Ausweis. Den konnte er nicht vorweisen und verließ das Haus wieder.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell