Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Citroen Jumper und VW Crafter geknackt und Werkzeuge geklaut

Menden (ots)

Unbekannte Diebe brachen in der Nacht zum Dienstag gewaltsam die Heckklappe eines weißen Citroen Jumper und eines orangefarbenen VW Crafter an der Franz-Lehar-Straße auf. Die Diebe leeren die Pkw und nahmen sämtliche Elektrowerkzeuge, eine Kiste mit Kleinwerkzeugen, einen Trennschleifer und einen Laubsauger mit. Der Sach/-Beuteschaden ist beträchtlich. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Menden entgegen.

