POL-AA: Öffentlichkeitsfahndung - Bernhardt-Hermann WENDT aus Heubach

Öffentlichkeitsfahndung - Bernhardt-Hermann WENDT aus Heubach Heubach Seit dem 27.12.2019 wird aus Heubach der 71-jährige Bernhardt-Hermann WENDT vermisst. Er verließ zwischen Mittwoch, dem 25.12.2019 und Freitag, dem 27.12.2019 sein Wohnhaus in der Albstraße in unbekannte Richtung. Herr Wendt ist aufgrund eines Schlaganfalls sehr schlecht zu Fuß und desorientiert. Es ist zu befürchten, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Beschreibung: 175 cm groß, schlanke Statur, Brille, kurze graue Haare, 5-Tagesbart / Oberlippenbart

Bekleidung: zur Bekleidung ist nichts bekannt

Hinweise zur vermissten Person nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/358-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis zu Lichtbild des Vermissten: Das Lichtbild kann über die Fahndungsseite des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg unter folgendem Link abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-aalen-heubach-vermisstenfahndung/

