POL-DN: Zwei Einbrüche mitten am Tag

Zwei Einbrüche mitten am Tag

Düren / Vettweiß

Am Donnerstag ist es in Düren und Vettweiß jeweils zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Die Gemeinsamkeit: Die Diebe kamen vermutlich tagsüber und blieben bei ihren Taten unentdeckt.

Sehr gewundert haben wird sich wohl eine Frau aus Düren, als sie am Donnerstag gegen 13:00 Uhr zu ihrer Wohnung in der Binsfelder Straße kam. Vor dem Haus wartete eine Familie auf sie, um ihr ihre Geldbörse zu übergeben. Die Geldbörse gehörte auch tatsächlich der Dame, sie hatte sie allerdings gar nicht mitgenommen, als sie ihre Wohnung im Erdgeschoss gegen 09:00 Uhr verlassen hatte. Das Portemonnaie hatte die Familie ihrer eigenen Aussage nach auf einem Parkplatz an der Kölnstraße gefunden. Wie es dorthin gelangt war, erklärte sich, als die Dürenerin ihre Wohnung betrat: Unbekannte Täter waren in die Wohnung eingebrochen, hatten sämtliche Räume durchsucht und sich an Schränken zu schaffen gemacht. Ob sie neben dem später aufgefundenen Portemonnaie noch etwas entwendeten, steht noch nicht fest.

In Vettweiß drangen ebenfalls unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Die Bewohner hatten das Haus am Weilerweg morgens verlassen. Abends gegen 19:00 Uhr stellte der Nachbar fest, dass ein Fenster zum Garten hin offenstand und die Scheibe beschädigt war. Die Täter hatten die Scheibe mit einem Stein eingeschlagen, das Fenster aufgehebelt und sich auf diesem Wege Zugang zum Inneren des freistehenden Hauses verschafft. Die Eindringlinge durchsuchten die gesamte Immobilie und verließen sie vermutlich durch das Fenster des Abstellraumes wieder. Auch hier steht die Schadenssumme noch nicht fest.

Zeugen haben am Nachmittag einen weißen Mercedes Sprinter mit Dürener Kennzeichen beobachtet, der mehrmals den Weilerweg befahren haben soll.

Haben Sie Hinweise zu einem der beiden Einbrüche? Dann wenden Sie sich bitte unter der 110 an die Leitstelle der Polizei Düren. Jeder Hinweis zählt.

