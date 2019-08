POL-ESW: Pressemeldung 16.08.2019-2

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Heute Morgen kam es in kurzem Abstand zu zwei Unfällen jeweils mit Personenschaden.

Zunächst stießen gegen 07.40 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Höhe des Bahnübergangs bei Reichensachsen 3 Fahrzeuge zusammen.

Ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel kam aus Richtung Vierbach und wollte die Bundesstraße B 27 in Richtung Reichensachsen überqueren. Dabei nahm er dann einem 48-Jährigen aus Meiningen, der auf der Bundesstraße 27 aus Richtung Oetmannshausen kommend und in Richtung Bad Sooden-Allendorf mit einem Kleinbus unterwegs war, die Vorfahrt. Durch den Zusammenprall schleuderte das Fahrzeug des 48-Jährigen zusätzlich noch gegen den Pkw einer 49-Jährigen aus Wehretal, die aus Reichensachsen kommend über den Bahnübergang auf die Bundesstraße B 27 auffahren wollte und verkehrsbedingt wartete.

Die 49-Jährige erlitt bei dem Aufprall u.a. ein HWS und Prellungen am Kopf und klagte außerdem über Schmerzen im Beckenbereich. Die weitere ärztliche Versorgung erfolgte daraufhin im Klinikum Werra-Meißner in Eschwege.

Die 3 beteiligten Fahrzeuge waren allesamt nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 25000.-EUR.

Gegen 09.00 Uhr kam es dann zu einer Kollision zwischen einer 31-jährigen Radfahrerin mit Pedelec und einer 58-jährigen Pkw-Fahrerin, beide aus Eschwege stammend.

Die 31-Jährige befuhr in Eschwege die Humboldtstraße aus Richtung Humboldtkreuzung kommend, in Richtung Leimentor-Kreisel und überquerte dann in Höhe Humboldtstraße Nr. 6 die Fahrbahn, um auf den dortigen linken Radweg zu wechseln. Die 58-Jährige, die in ihrem Pkw aus einer Hofeinfahrt kam, übersah dann die von rechts kommende Radfahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrradfahrerin, die bei der Kollision zu Fall kam, wurde mit Verdacht auf Prellungen an Kopf und Schulter mit einem Rettungswagen ins Klinikum Werra Meißner nach Eschwege verbracht.

Der Sachschaden an Pkw und Pedelec wird zusammen auf ca. 1750.-EUR beziffert.

