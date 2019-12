Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle in Winnenden und Fellbach, beschädigte Pkw in Backnang, Schornsteinbrand in Alfdorf

Rems-Murr-Kreis (ots)

Backnang: Autos beschädigt

Am Freitagmorgen wurden in der Schöntaler Straße zwischen 04:30 und 08:45 Uhr zwei Autos beschädigt. Bislang unbekannte Täter warfen mit einem großen Stein an zwei Pkw je eine Seitenscheibe ein. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Backnang unter Tel.: 07191 9090 erbeten.

Fellbach: Parkenden Pkw angefahren und geflüchtet

Am Freitag gegen 19:30 Uhr streifte in der Vorderen Straße 22 ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Vorbeifahren einen Volvo, der ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt war. An dem parkenden Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Pkw des Verursachers müsste vorne rechts beschädigt sein. Außerdem verlor der Verursacher die rechte vordere Radkappe. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter Tel.: 0711 57720 zu melden.

Alfdorf: Schornsteinbrand mit geringem Sachschaden

Am Freitag um 19:45 Uhr kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr in Buchengehren. In einem Wohnhaus wurde ein Zimmerbrand gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich lediglich um einen Schornsteinbrand handelte. Dabei entstand kein nennenswerter Sachschaden. Die Feuerwehr Alfdorf, die mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, belüftete nach den Löscharbeiten noch die Räumlichkeiten. Ein Rettungswagen, der vorsichtshalber mit angefordert worden war, konnte unverrichteter Dinge wieder abrücken.

Winnenden: Rotlicht übersehen, Unfall verursacht

Am Freitag gegen 11:15 Uhr befuhr ein 85-Jähriger die Waiblinger Straße stadtauswärts. Dabei übersah er das Rotlicht an der Kreuzung Waiblinger Straße/Bachstraße. Der 85-Jährige fuhr über die rote Ampel, wodurch es zum Unfall mit einem ordnungsgemäß aus der Bachstraße einfahrendem Pkw kam. Der 20-jährige Fahrer des anderen Pkw wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

Winnenden: Unfall in der Albertviller Straße

Am Freitag gegen 10:30 Uhr befuhr eine 34-Jährige die Abfahrtsrampe der Südumgehung in Richtung Albertviller Straße. Sie bog nach links in die Albertviller Straße ein und kollidierte hierbei mit dem Pkw einer 25-Jährigen die ordnungsgemäß von Schelmenholz kommend unterwegs war. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR.

