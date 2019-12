Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Crailsheim: Ins Klinikum Crailsheim eingebrochen Im Zeitraum von Freitagabend, 19 Uhr bis Samstagmorgen, 07 Uhr, brach ein unbekannter Täter im Untergeschoss des Klinikums Crailsheim die Zugangstüre eines Personalumkleideraumes auf. Anschließend hebelte er fünf Umkleidespinde auf. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemachte haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim (Tel. 07951/480-0) zu melden.

Schwäbisch Hall: Mit plattem Reifen und alkoholisiert unterwegs Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04 Uhr, wurde eine Polizeistreife durch eine Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass ein VW Polo mit eingeschaltetem Warnblinklicht und unsicherer Fahrweise auf der L 1060 Richtung Schwäbisch Hall unterwegs sei. Auf Höhe Hessental konnte das Fahrzeug durch die Streife gestellt werden. Am VW war der vordere rechte Reifen platt. Weil die 32jährige Fahrerin bereits eine längere Strecke gefahren war, war auch die Felge beschädigt. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin fest. Weil die Frau nicht in der Lage war, einen Alkoholtest vor Ort durchzuführen, jedoch der Verdachte bestand, dass sie alkoholisiert gefahren ist, musste sie eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Zudem kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auf sie zu.

