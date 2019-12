Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Trunkenheitsfahrten, Einbrüche, Sachbeschädigung, Brand

Aalen (ots)

Murrhardt: Gegen Postauto gefahren Am Samstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, prallte eine 80jährige Fiat-Fahrerin in der Uhlandstraße gegen ein parkendes Postauto. Zum Unfallhergang befragt, gab die Dame an, von der Sonne geblendet worden zu sein. Daher nahm sie das Postauto zu spät wahr und es kam zum Unfall. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Backnang: Kein Gurt angelegt aber dafür unter Drogeneinfluss gefahren Am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, wurde ein 43jähriger Opel-Fahrer am Kreisverkehr Blumenstraße / Stuttgarter Straße einer Polizeikontrolle unterzogen, da er während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Die Beamten stellten Marihuana-Geruch im Fahrzeug fest. Ein Drogentest beim Fahrer verlief positiv, weshalb er eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen musste. Nun kommt eine Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss auf ihn zu. Im Fahrzeug selbst und in seiner Wohnung konnte weiteres BTM aufgefunden werden.

Oberstenfeld: Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01 Uhr, sollte eine 24jährige Pkw-Lenkerin an der Lichtenberger Straße / Teilortsumgehung einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Fahrerin reagierte zunächst nicht auf die Anhaltezeichen des Streifenwagens, sondern hielt erst 30 Meter nach dem zugewiesenen Kontrollort an. Neben ihr selbst, stiegen 4 weitere Mitfahrer aus dem Pkw. Zunächst wollte sich keiner der Anwesenden als Fahrer zur erkennen geben. Nachdem den Anwesenden die Folgen ihres Verhaltens aufgezeigt wurde, gab sich die 24jährige Frau als Fahrerin zu erkennen. Bei der nachfolgenden Überprüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit mussten die Beamten feststellen, dass sie aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, den Pkw sicher zu führen. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen und mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Fellbach-Schmiden: Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs Am Samstagabend, gegen 17:50 Uhr, wurde eine Polizeistreife in der Gotthilf-Bayh-Straße auf Höhe des "Aronda" auf einen querenden E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Am Scooter war kein Versicherungskennzeichen angebracht und der 27jährige Fahrer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Fellbach: Junger Fahrer unter Drogeneinfluss mit Pkw unterwegs Am Samstagfrüh, gegen 00:40 Uhr, wurde ein erst 18jähriger BMW-Fahrer in der Siemensstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten bei dem jungen Mann Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung fest. Diese Vermutung wurde durch einen Drogentest bestätigt. Beim Fahrer sowie in seiner Wohnung wurden weitere Drogen aufgefunden. Er musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen und mit einer Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss rechnen.

Remshalden: Schuppenbrand nach Party Am Samstagabend, gegen 23 Uhr, kam es im Bereich des Sonnenbergs zu einem Schuppenbrand. Dieser wurde für diverse Feierlichkeiten genutzt und war entsprechend mit Inventar bestückt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich mehrere feiernde Personen vor Ort. Die Hütte wurde durch einen Schwedenofen beheizt. Ob und wie es zum Brandausbruch kam, ist derzeit noch unbekannt. Die Hütte brannte bis zum Fundament nieder. Die Schadenhöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Feuerwehr war mit 39 Personen und 6 Fahrzeugen im Einsatz.

Schorndorf: Bargeld aus Restaurant gestohlen Am Samstag brach ein unbekannter Täter eine Holzschublade im Thekenbereich eines Restaurants in der Gottlieb-Daimler-Straße auf und entwendete einen Geldbeutel mit mehreren hundert Euro Bargeld. Der Tatzeitraum ist bislang unbekannt. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemachte haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf (07181/204-0) zu melden.

Waiblingen-Beinstein: In Wohnhaus eingebrochen Am Samstag, im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 22:20 Uhr, brauch ein Unbekannter über ein Treppenhausfenster in ein 4stöckiges Wohnhaus in der Quellenstraße ein. Dort betrat er die Wohnungen im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss und durchsuchte alle Räume. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf einige Tausend Euro. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen (Tel. 07151/950-422) zu melden.

Fellbach: Pkw zerkratzt Bereits am Freitag, im Tatzeitraum von 16:45 Uhr und 19:45 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter in der Stuttgarter Straße auf dem P+R Parkplatz Esslinger Straße ein VW an der Fahrerseite und der Motorhaube zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Zeugen, die Hinweis hierzu machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach (Tel. 0711/5772-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

-PvD-

Tel. 07151/950-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell