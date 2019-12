POL-PDNR: Pressemeldung der PI Straßenhaus

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Einbruch in Einfamilienhaus

Als die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Lammerichskaul in Oberlahr am Samstagabend, 07.12.2019, nach Hause zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass in ihr Anwesen eingebrochen wurde. Die Tat ereignete sich zwischen 16:25 Uhr und 18:05 Uhr. Bitte melden Sie verdächtige Wahrnehmungen an die Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

Hümmerich Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend ereignete sich am Ortseingang von Hümmerich gegen 23:35 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem der alkoholisierte Unfallverursacher leicht verletzt wurde. Der 19-jährige Fahranfänger fuhr alleinbeteiligt auf eine Verkehrsinsel. Sein Pkw war danach nicht mehr fahrbereit. Der Führerschein des Fahrzeugführers aus der Verbandsgemeinde Flammersfeld wurde nach der Durchführung einer Blutentnahme beschlagnahmt.

