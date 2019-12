Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Neuwied vom 08.12.19: Dreister Diebstahl von Zigarettenautomat; Trunkenheitsfahrt

Neuwied (ots)

Dreister Diebstahl eines Zigarettenautomaten: Am Freitagnachmittag meldete eine Mitarbeiterin eines Neuwieder Gastronomiebetriebes, dass bereits am Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr zwei Männer erschienen seien. Diese hätten sich als Mitarbeiter der Firma Hall ausgegeben, hätten den Zigarettenautomaten abmontiert und abtransportiert. Erst heute sei ihnen die Angelegenheit verdächtig vorgekommen, da kein Ersatzautomat mehr aufgestellt wurde. Tatsächlich hatte die Firma Hall niemanden mit dem Abtransport des Automaten beauftragt, so dass die beiden unbekannten Täter, unerkannt zu Geschäftszeiten den Automaten abmontieren und entwenden konnten.

Alkoholisiert auf dem Roller unterwegs: Am Samstagmorgen kontrollierten Beamte der Neuwieder Polizei gegen 01:45 Uhr einen Rollerfahrer in Heddesdorf. Der 61 jährige Fahrer hatte eine verwaschene Aussprache und zudem konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab 1,06 Promille. Daraufhin wurde er mit zur Dienststelle genommen, um ihm eine Blutprobe zu entnehmen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ferner erwartet ihn ein Fahrverbot.

