Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kind mit entwendetem Fahrrad aufgegriffen

Neuwied - Innenstadt (ots)

Am Freitag, 06.12.2019, wurde ein 12-jähriges Kind durch Beamte der Polizei Neuwied aufgegriffen. Der Junge war zuvor dem Mitarbeiter eines Neuwieder Elektronikmarktes aufgefallen, als er lediglich mit T-Shirt und Crocs ohne Socken dort herumgelaufen war. Der Junge war wenige Stunden zuvor aus einer Jugendhilfeeinrichtung als vermisst gemeldet worden und führte ein Fahrrad mit sich. Er gab an dieses unverschlossen an einer Laterne irgendwo in Neuwied vorgefunden und mitgenommen zu haben. Es handelt sich um ein blaues 24-Zoll-Kinder-Trekkingrad der Marke KON BIKE. Personen, die ein solches Fahrrad vermissen können sich unter pineuwied.wache@polizei.rlp.de oder 02631-8780 bei der Polizei Neuwied melden.

