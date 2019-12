Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Niederwambach (ots)

Am Freitag, den 06.12.2019, gegen 23:05 Uhr wurde die Polizeiinspektion Altenkirchen darüber informiert, dass sich in der Gemarkung Niederwambach ein Verkehrsunfall ereignet hat. Vor Ort wurde festgestellt, dass der 34 Jahre alte Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die L 267 von Niederähren kommend in Fahrtrichtung Fluterschen befahren hatte. Ausgangs einer leichten Linkskurve, verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Folgenden rutschte das Fahrzeug über die Gegenfahrbahn und kam erst im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Hierbei entstand geringer Sachschaden. Ursächlich für den Verkehrsunfall dürften die deutliche Alkoholisierung des Verursachers gewesen sein. Der Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

PI Altenkirchen



Hochstraße 30

57610 Altenkirchen



Telefon: +49 2681 946-0

Telefax: +49 2681 946-100

pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell