Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Alsdorf, Kreis Altenkirchen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 04.12.2019, 16:00 Uhr, bis zum Freitag, 05.12.19, 14:15 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in 57518 Alsdorf, Weitefelder Garten. Der ordnungsgemäß geparkte PKW Audi des Geschädigten wurde von dem unfallflüchtigen Fahrzeug vorne links an der Stoßstange beschädigt. Am PKW des Geschädigten befinden sich Spuren des flüchtigen Unfallverursachers. Hierbei müsste es sich um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf, 02741-9260

