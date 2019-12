Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 07.12.19

Betzdorf

Körperverletzung, Bedrohung und Trunkenheit im Straßenverkehr am Freitag, dem 06.12.19, 14.45 h, in Betzdorf, Am Rangierberg

Ein 46-jähriger Mann rastete auf seiner Arbeitsstelle völlig aus und randalierte herum. Er bedrohte massiv einen Mitarbeiter, ihn umzubringen, weitere Arbeitskollegen versuchten, ihn von einem körperlichen Angriff abzuhalten. Dennoch gelang es dem aggressiven Mann einen Kollegen durch einen Tritt zu verletzen. Bevor die Polizei eingreifen konnte, entfernte sich der 46-jährige mit einem Firmenfahrzeug. Weil bei ihm allerdings Alkoholgeruch festgestellt wurde, fahndete die Polizei intensiv nach dem Mann und konnte ihn letztlich zu Hause antreffen. Es wurde daraufhin eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt. Der 46-jährige erhält nun mehrere Strafanzeigen.

Herdorf

Trunkenheit im Straßenverkehr mit Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung am Samstag, 07.12.19, 02.07 h, in Herdorf, Schneiderstraße

Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer fiel der Polizeistreife durch seine unsichere Fahrweise auf und wurde kontrolliert. Man stellte einen erheblichen Atemalkoholgehalt fest, der Mann konnte sich nach dem Aussteigen kaum auf den Beinen halten. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Bei der Überprüfung mitgeführter Dokumente konnte dann noch festgestellt werden, dass der gezeigte polnische Führerschein gefälscht und der 42-jährige nach einem gleichgelagerten Delikt überhaupt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch hier bekommt der Mann mehrere Strafanzeigen.

Betzdorf

Trunkenheit im Straßenverkehr am Samstag, den 07.12.19, 04.57 h, in Betzdorf, Rainstraße

Einem zum Dienst fahrenden Polizeibeamten fiel auf der B 62 in Kirchen, OT Freusburg, ein Pkw im Begegnungsverkehr auf, der langsam fahrend und ohne Licht unterwegs war. Der Beamte wendete und fuhr hinterher. Eine sofort alarmierte Streife konnte den Pkw in Betzdorf feststellen und kontrollieren. Dabei wurden Alkoholgeruch und deutliche Ausfallerscheinungen festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

