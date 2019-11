Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Altöl in Gully gekippt

Maxdorf (ots)

Am Dienstag, den 27.11.2019 gegen 13:00 Uhr wurde durch einen Spaziergänger ein Ölfilm auf der Oberfläche des Flößbach in Maxdorf gemeldet. Durch die Beamten konnte der Sachverhalt bestätigt werden. Ein ca. 100 Meter langer Ölfilm wurde, auf dem langsam fließenden Gewässer, festgestellt. Durch die verständigte Feuerwehr wurde das Öl aufgestaut und abgepumpt. Als Quelle der Verunreinigung konnte ein Straßenablauf an der Ziegelstraße festgestellt werden. Hier wurden einige Liter Altöl, vermutlich Motorenöl illegal entsorgt. Durch die Beamten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

