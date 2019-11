Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Lkw (53/2611)

Speyer (ots)

26.11.2019, 18:55 Uhr

Ein Verkehrsunfall zwischen einer 61-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Speyer und einem 26-jährigen Lkw-Fahrer aus Ungarn ereignete sich am Dienstagabend am Bartholomäus-Weltz-Platz. Die Pedelec-Fahrerin, die dabei leicht verletzt wurde, fuhr vom Vorplatz der Gedächtniskirche aus zwischen parkenden Pkw auf die Straße Bartholomäus-Weltz-Platz Richtung Sparkasse ein. Hierbei geriet sie zu weit nach links und berührte den in gleicher Richtung fahrenden Lkw, sodass sie zu Sturz kam. Die Pedelec-Fahrerin, die keinen Helm trug, zog sich beim Sturz eine Platzwunde am Kopf zu und wurde zur medizinischen Versorgung in eine Klinik nach Ludwigshafen verbracht. Ihr Pedelec wurde durch den Lkw überrollt und dabei komplett zerstört (Schaden ca. 2000EUR). Hierdurch platze am Lkw ein Reifen (ca. 500EUR).

