Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Bargeld aus Verkaufswagen gestohlen

Bad Essen (ots)

Auf dem Wochenmarkt am Kirchplatz geriet vergangene Woche Donnerstag (12.09.2019) ein Verkaufswagen ins Visier unbekannter Täter. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 19.15 und 19.30 Uhr Zutritt zu dem Imbisswagen und stahlen eine Metallkassette mit Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Besucher einer nahegelegenen Gaststätte könnten die Diebe möglicherweise beobachtet haben. Die Polizei in Bad Essen bittet daher Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 05472/818 zu melden.

