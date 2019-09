Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Gesmold: Unfallflucht mit schwarzem BMW

Melle (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am frühen Sonntagmorgen in der Plaggenstraße ereignete. Der Fahrer oder die Fahrerin eines älteren schwarzen BMW der Dreierreihe überfuhr an der Ecke zur Kolpingstraße zwei auf einer Verkehrsinsel aufgestellte Verkehrszeichen und flüchtete danach. An der Unfallstelle fand die Polizei gegen 07.15 Uhr ein Kennzeichen und diverse Trümmerteile des BMW. Bei der Überprüfung der Meller Wohnanschrift des Fahrzeugshalters fanden die Beamten schließlich den stark beschädigten Wagen auf dem Hof. Offenbar war der Verursacher nach dem Vorfall mit drei platten Reifen von der Unfallstelle weggefahren. Hinweise zum Unfall und zum Fahrer des Autos nimmt die Meller Polizei unter der Telefonnummer 05422-920600 entgegen.

