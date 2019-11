Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kind auf Fahrrad von Pkw übersehen (57/2611)

Speyer (ots)

26.11.2019, 15:35 Uhr

Ein Verkehrsunfall zwischen einer 49-jährigen Otterstädterin in ihrem Mitsubishi und einem 13-jährigen Kind auf seinem Fahrrad ereignete sich am Dienstagnachmittag in der Schwerdstraße. Das Kind wurde dabei von der rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Schwerdstraße einfahrenden Pkw-Fahrerin übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beim Sturz verletzte sich der 13-Jährige - vermutlich durch das Tragen eines Helmes - lediglich leicht im Gesicht. Er wurde zur Abklärung seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An Pkw und Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 550EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell