Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Straßenhaus

Buchholz (ots)

Verkehrsunfall

Am Freitagabend ereignete sich in der Straße Am Dürenberg in Buchholz gegen 22:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei fuhr der Unfallverursacher durch eine Hecke auf ein Privatgrundstück. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Windhagen Einbruch in Einfamilienhaus

Als der Bewohner eines Einfamilienhauses im Weißdornweg in Windhagen am Freitagabend, 06.12.2019, nach Hause zurückkehrte, musste er feststellen, dass in sein Anwesen eingebrochen wurde. Die Tat ereignete sich zwischen 16:30 Uhr und 23:32 Uhr. Bitte melden Sie Hinweise insbesondere auf verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen an die Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

